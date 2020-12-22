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Украина впервые выставила золотоносный участок на электронный аукцион

Киев, Вторник 22 декабря 2020 16:23
Украина впервые выставила золотоносный участок на электронный аукцион
Фото: золото (facebook com ysia)
Автор: РБК-Украина

Государственная служба геологии и недр Украины впервые выставила на электронный аукцион золотоносный участок. В общей сложности инвесторам предлагается выкупить 13 участков с залежами руд золота, марганца, а также янтаря, подземных вод и каолина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госгеонедр.

Сообщается, что аукционы будут проходить в системе "Прозорро.Продажи" в режиме реального времени. На торги выставили Желтоводскую площадь (Днепропетровская область). На территории площадью более 1000 гектаров есть ресурсы руды и промышленное содержание золота и ниобия.

"Участок предлагается инвесторам для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет. Стартовая стоимость лота 4 480 000 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин дал "Нафтогазу" право на разработку Черноморского шельфа без конкурса. Предполагается, что за счет освоения этого шельфа Украина может существенного нарастить добычу собственного природного газа.

Кроме того, Кабмин разрешил "Нафтогазу" выкупить Юзовское месторождение газа.

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