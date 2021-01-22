Украина впервые вводит подготовительные курсы для абитуриентов с временно оккупированных территорий

Фото: абитуриенты в масках стоят возле учебного заведения (facebook.com/ntuu.kpi)

Украина в 2021 году вводит пилотный проект специальных подготовительных курсов для абитуриентов с временно оккупированных территории Донбасса и Крыма, которые намерены поступать в высшие учебные заведения на территории Украины.

Об этом сообщила исполнительный директор общественной организации "Фонд "Открытая политика" Ирина Жданова на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, уже приняты соответствующие изменения в Закон "О высшем образовании", а в бюджете Минреинтеграции заложены около 130 млн грн на подготовительные курсы и другие программы реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий.

Фонд "Открытая политика" занимался адвокацией такого решения еще с 2017 года.

Подготовительные курсы в этом году будут действовать на базе 7 учебных заведений:

Донецкий национальный технический университет (город Покровск)

Таврический национальный университет имени Вернадского (Киев)

Херсонский государственный университет

Восточноукраинский национальный университет имени Даля

Луганский национальный университет имени Шевченко

Национальный педагогический университет имени Драгоманова

Мариупольский государственный университет.

Начиная уже с января, подготовительные курсы будут проходить дистанционно, учитывая карантин.

С октября Минреинтеграции планирует переводить их на дневную форму обучения. Количество учебных заведений, на базе которых будут проходить курсы, со временем планируется увеличивать.

Жданова убеждена, что Украина должна делать все возможное для того, чтобы продолжать привлекать абитуриентов с временно оккупированных территорий к обучению в украинских вузах.

"Наша молодежь по обе стороны линии фронта должна смотреть в линзы микроскопа и телескопа, а не в линзы РПГ или оптические линзы оружия, нацеленного на Украину", - сказала она.

В 2021 году дети из временно оккупированных территорий по-прежнему смогут поступать в украинские вузы по упрощенной процедуре и через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Как сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, в прошлом году через образовательные центры "Крым-Украина" вступили 397 человек, "Донбасс-Украина" - 1629 человек. Это самые большие показатели за последние 5 лет.

Рекордсменом по количеству детей с временно оккупированных территорий является Восточноукраинский национальный университет имени Даля, куда вступили 180 человек.

"Дети, которые остались на временно оккупированных территориях, - это наш золотой фонд, и мы сделаем все возможное для того, чтобы они учились в Украине и чтобы становились нашими агентами изменений на временно оккупированных территориях", - подчеркнул Витренко.

Горячие линии по вопросам образования для жителей временно оккупированных территорий: правительственная: 0-800-504-425, Фонд "Открытая политика": + 38-098-079-69-73, региональная (Краматорск): 0-800-50-45-22, + 38-066-113-93-75, + 38-097-904-71-91.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил ускорить создание Е-платформы для иностранных абитуриентов. Создание такой платформы должно модернизировать систему поступления для иностранцев.