Украина впервые проведет масштабные учения по киберзащите критической инфраструктуры

"Формат Grid NetWars предусматривает командную работу по отражению имитированных кибератак - во время учений представители государственных органов и частных компаний отработают на практике умение защищать объекты критической инфраструктуры от хакеров", - говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК профильной службы Аппарата СНБО Сергей Прокопенко, применение Россией новейших кибертехнологий, направленных на уничтожение критической информационной инфраструктуры Украины, уже сегодня требует неотложных мер.

"Одним из таких мероприятий является обучение Grid NetWars, которое в режиме реального времени позволит получить передовой опыт в сфере идентификации и противодействия кибератакам на критическую инфраструктуру Украины и повысит готовность украинских специалистов к реагированию на кіберінциденти любой сложности", - отметил он.