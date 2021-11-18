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Украина впервые проведет масштабные учения по киберзащите критической инфраструктуры

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Украина, Четверг 18 ноября 2021 15:19
Украина впервые проведет масштабные учения по киберзащите критической инфраструктуры Фото: Украина впервые проведет масштабные учения по киберзащите критической инфраструктуры (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в декабре этого года состоятся первые масштабные учения по киберзащите Grid NetWars. Во время которых будет отрабатываться защита объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СНБО.

"Формат Grid NetWars предусматривает командную работу по отражению имитированных кибератак - во время учений представители государственных органов и частных компаний отработают на практике умение защищать объекты критической инфраструктуры от хакеров", - говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК профильной службы Аппарата СНБО Сергей Прокопенко, применение Россией новейших кибертехнологий, направленных на уничтожение критической информационной инфраструктуры Украины, уже сегодня требует неотложных мер.

"Одним из таких мероприятий является обучение Grid NetWars, которое в режиме реального времени позволит получить передовой опыт в сфере идентификации и противодействия кибератакам на критическую инфраструктуру Украины и повысит готовность украинских специалистов к реагированию на кіберінциденти любой сложности", - отметил он.

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СНБО Украина инфраструктура Кибератака
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