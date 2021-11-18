Україна вперше проведе масштабні навчання з кіберзахисту критичної інфраструктури

В Україні у грудні цього року відбудуться перші масштабні навчання з кіберзахисту Grid NetWars. Під час яких відпрацьовуватиметься захист об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр РНБО.

"Формат Grid NetWars передбачає командну роботу з відбиття імітованих кібератак - під час навчань представники державних органів та приватних компаній відпрацюють на практиці вміння захищати об’єкти критичної інфраструктури від хакерів", - йдеться в повідомленні.

Як пояснив керівник управління забезпечення діяльності НКЦК профільної служби Апарату РНБО Сергій Прокопенко, застосування Росією новітніх кібертехнологій, спрямованих на знищення критичної інформаційної інфраструктури України, вже сьогодні вимагає невідкладних заходів.

"Одним з таких заходів є навчання Grid NetWars, яке в режимі реального часу дозволить отримати передовий досвід у сфері ідентифікації та протидії кібератакам на критичну інфраструктуру України і підвищить готовність українських фахівців до реагування на кіберінциденти будь-якої складності", - зазначив він.