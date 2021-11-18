ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Україна вперше проведе масштабні навчання з кіберзахисту критичної інфраструктури

Новость на русском →
Україна, Четвер 18 листопада 2021 15:19
Україна вперше проведе масштабні навчання з кіберзахисту критичної інфраструктури Фото: Україна вперше проведе масштабні навчання з кіберзахисту критичної інфраструктури (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні у грудні цього року відбудуться перші масштабні навчання з кіберзахисту Grid NetWars. Під час яких відпрацьовуватиметься захист об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр РНБО.

"Формат Grid NetWars передбачає командну роботу з відбиття імітованих кібератак - під час навчань представники державних органів та приватних компаній відпрацюють на практиці вміння захищати об’єкти критичної інфраструктури від хакерів", - йдеться в повідомленні.

Як пояснив керівник управління забезпечення діяльності НКЦК профільної служби Апарату РНБО Сергій Прокопенко, застосування Росією новітніх кібертехнологій, спрямованих на знищення критичної інформаційної інфраструктури України, вже сьогодні вимагає невідкладних заходів.

"Одним з таких заходів є навчання Grid NetWars, яке в режимі реального часу дозволить отримати передовий досвід у сфері ідентифікації та протидії кібератакам на критичну інфраструктуру України і підвищить готовність українських фахівців до реагування на кіберінциденти будь-якої складності", - зазначив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Україна инфраструктура Кібератака
NEWS
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну