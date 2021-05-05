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Украина снова возобновила импорт российского тока через Беларусь, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Украина с 5 мая возобновила импорт российской электрической энергии через Беларусь несмотря на решение Верховной рады запретить поставки до конца года.

Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер в Facebook.

"Сегодня, 5 мая, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве", - сообщила нардеп.

По ее информации, сегодня платеж за импорт тока составит менее 1 млн грн. Всего с начала года за импорт из России и Беларуси Украина заплатила ровно 955 млн грн.

"Прошло почти три недели с тех пор, как Верховная рада проголосовала за предоставление НКРЭКУ полномочия запрещать импорт, однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок", - подчеркнула нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.

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Новости Украины электроэнергия из РФ