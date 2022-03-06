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Украина возможно создаст лагеря для пленных военных РФ, - Арестович

Автор: Валерия Полищук

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что военные Вооруженных сил Украины захватили в плен сотни российских военных. В связи с этим возможно создание специальных лагерей в соответствии с нормами международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы Марка Фейгина.

Арестович сообщил, что сейчас часть пленных находятся на передовых позициях, где они были захвачены. Поскольку доставить их в другое место трудно из-за боев.

При этом он добавил, что часть пленных находятся в центральных органах власти, часть - в областях.

"Сейчас, скорее всего, мы будем принимать решение, ну как, мы приняли его заранее, о централизованном содержании пленных по всем законам Женевской конвенции, по всем требованиям, которых довольно много. Эти требования непростые, но речь уже идет о лагерях, потому что для такого количества уже лагеря придется создавать. Уже не вмещаются, как задержанных или арестованных их содержать не удается", - сказал Арестович.

Напомним, СНБО открыл новый сетевой ресурс для поиска пленных российских оккупантов.

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