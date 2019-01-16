Украина возглавила рейтинг смертности из-за неправильного питания

Участие в исследовании ученых Йенского университета приняла 51 страна
Украина заняла первую строчку в рейтинге смертности ее жителей из-за неправильного питания. Соответствующее исследование провели ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
В целом в первую двадцатку попали 14 стран бывшего СССР среди более полусотни стран, которые стали объектами исследования, выполненного по заказу Всемирной организации здравоохранения.
Украина оказалась на первом месте в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием. В частности, уровень смертности по этой причине в 2016 году составил 38,2% от всех смертей.
Всего ученые проанализировали данные 51 страны так называемого европейского региона ВОЗ - вместе с Турцией, Израилем, а также постсоветскими государствами за период с 1990 по 2016 год.
На втором месте - Беларусь (36,8%), третьем - Грузия (34,4%), четвертом - Молдова (34,2%), пятом - Узбекистан (32,2%).
Далее рейтинг выглядит слудующим образом:
Напомним, в конце декабря 2018 в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области 4 человека отравились неизвестным веществом, один человек умер.