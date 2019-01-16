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Украина возглавила рейтинг смертности из-за неправильного питания

Новости » Общество    16.01.2019 - 08:14
Украина возглавила рейтинг смертности из-за неправильного питания
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Участие в исследовании ученых Йенского университета приняла 51 страна

Украина заняла первую строчку в рейтинге смертности ее жителей из-за неправильного питания. Соответствующее исследование провели ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В целом в первую двадцатку попали 14 стран бывшего СССР среди более полусотни стран, которые стали объектами исследования, выполненного по заказу Всемирной организации здравоохранения.

Украина оказалась на первом месте в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием. В частности, уровень смертности по этой причине в 2016 году составил 38,2% от всех смертей.

Всего ученые проанализировали данные 51 страны так называемого европейского региона ВОЗ - вместе с Турцией, Израилем, а также постсоветскими государствами за период с 1990 по 2016 год.

На втором месте - Беларусь (36,8%), третьем - Грузия (34,4%), четвертом - Молдова (34,2%), пятом - Узбекистан (32,2%).

Далее рейтинг выглядит слудующим образом:

  • Болгария (32,2%)
  • Азербайджан (32,0%)
  • Туркменистан (31,9%)
  • Латвия (31,7%)
  • Литва (30,5%)
  • Россия (30,0%)
  • Кыргызстан (29,5%)
  • Казахстан (29,5%)
  • Словакия (29,0%)
  • Эстония (28,3%)
  • Армения (28,2%)
  • Румыния (27,6%)
  • Албания (27,2%)
  • Черногория (26,6%)
  • Чехия (26,4%)

Напомним, в конце декабря 2018 в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области 4 человека отравились неизвестным веществом, один человек умер.

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