Украина возглавила рейтинг смертности из-за неправильного питания

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Участие в исследовании ученых Йенского университета приняла 51 страна

Украина заняла первую строчку в рейтинге смертности ее жителей из-за неправильного питания. Соответствующее исследование провели ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В целом в первую двадцатку попали 14 стран бывшего СССР среди более полусотни стран, которые стали объектами исследования, выполненного по заказу Всемирной организации здравоохранения.

Украина оказалась на первом месте в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием. В частности, уровень смертности по этой причине в 2016 году составил 38,2% от всех смертей.

Всего ученые проанализировали данные 51 страны так называемого европейского региона ВОЗ - вместе с Турцией, Израилем, а также постсоветскими государствами за период с 1990 по 2016 год.

На втором месте - Беларусь (36,8%), третьем - Грузия (34,4%), четвертом - Молдова (34,2%), пятом - Узбекистан (32,2%).

Далее рейтинг выглядит слудующим образом:

Болгария (32,2%)

Азербайджан (32,0%)

Туркменистан (31,9%)

Латвия (31,7%)

Литва (30,5%)

Россия (30,0%)

Кыргызстан (29,5%)

Казахстан (29,5%)

Словакия (29,0%)

Эстония (28,3%)

Армения (28,2%)

Румыния (27,6%)

Албания (27,2%)

Черногория (26,6%)

Чехия (26,4%)

Напомним, в конце декабря 2018 в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области 4 человека отравились неизвестным веществом, один человек умер.