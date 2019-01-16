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Україна очолила рейтинг смертності через неправильне харчування

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 08:14
Україна очолила рейтинг смертності через неправильне харчування
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Участь у дослідженні вчених Єнського університету взяла 51 країна

Україна посіла першу сходинку у ретингу смертності її жителів через через неправильне харчування. Відповідне дослідження провели вчені Єнського університету імені Фрідріха Шиллера в Німеччині, передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Загалом до першої двадцятки потрапили 14 країн колишнього СРСР серед понад півсотні країн, які стали об'єктами дослідження, виконаного на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Україна опинилась наа першому місці в рейтингу смертності від серцево-судинних захворювань, спричинених неправильним харчуванням. Зокрема, рівень смертності з цієї причини 2016 року становив 38,2% від усіх смертей.

Загалом вчені проаналізували дані 51 країни так званого європейського регіону ВООЗ  - разом із Туреччиною, Ізраїлем, а також післярадянськими державами за період із 1990 по 2016 рік.

На другому місці - Білорусь (36,8%), третьому - Грузія (34,4%), четвертому - Молдова (34,2%), п'ятому - Узбекистан (32,2%).

Далі рейтинг виглядає наступним чином:

  • Болгарія (32,2%)
  • Азербайджан (32,0%)
  • Туркменистан (31,9%)
  • Латвія (31,7%)
  • Литва (30,5%)
  • Росія (30,0%)
  • Киргизстан (29,5%)
  • Казахстан (29,5%)
  • Словаччина (29,0%)
  • Естонія (28,3%)
  • Вірменія (28,2%)
  • Румунія (27,6%)
  • Албанія (27,2%)
  • Чорногорія (26,6%)
  • Чехія (26,4%)

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 у селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області 4 людини отруїлися невідомою речовиною, один чоловік помер.

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