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Україна через війну може втратити третину врожаю. ООН виділить фермерам понад 100 млн доларів

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Україна, Вівторок 19 квітня 2022 16:19
Україна через війну може втратити третину врожаю. ООН виділить фермерам понад 100 млн доларів Фото: ООН виділить фермерам України 100 млн доларів (minagro.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У 2022 році в Україні може бути не зібрана третина врожаю і не оброблена третина сільськогосподарських земель. Масштабне знищення посівів і руйнування інфраструктури в ході війни ставить під загрозу виробництво продовольства і продовольчу безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Як наголошується в публікації, для запобігання подальшого погіршення ситуації з продовольчою безпекою і перебоями у функціонуванні продовольчих ланцюжків на Україні терміново потрібно близько 115,4 млн доларів.

У зв'язку з цим ФАО заявила про необхідність негайно підтримати українських фермерів в посадці овочів і картоплі в цей весняний сезон, а також дати їм можливість дістатися до своїх полів і врятувати урожай озимої пшениці.

У рамках цього плану ФАО більш ніж подвоїла свій початковий запит на суму 50 млн доларів, з тим щоб надати підтримку 376 660 малим і середнім фермерським господарствам або майже одному мільйону чоловік в період до кінця грудня 2022 року.

Безпосереднім завданням ФАО є надання допомоги в поточному весняному посівному сезоні і запобігання зриву майбутнього збору врожаю озимих культур, який зазвичай припадає на червень‑липень, інакше продовольча безпека країни опиниться під загрозою.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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