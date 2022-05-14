Украина из-за войны потеряла более 20% железнодорожной сети

Украина из-за боевых действий потеряла более 20% железнодорожной сети. Всего было повреждено около 6,3 тысячи километров путей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
"Сейчас работаем над обеспечением цепей доставки грузов, меняем направления торговых потоков из-за блокады украинских морских портов и потери около 23% железнодорожной сети", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Также он рассказал о других масштабах разрушений в результате войны, в частности о повреждении:
Напомним, что для восстановления разрушенных дорог понадобится 3-4 года и около 900 млрд гривен.
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