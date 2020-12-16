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Украина вопреки национальным интересам готовится покупать электроэнергию с Беларуси, - экс-глава СБУ

Киев, Среда 16 декабря 2020 13:20
Украина вопреки национальным интересам готовится покупать электроэнергию с Беларуси, - экс-глава СБУ
Фото: Валентин Наливайченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

НКРЭКУ планирует разрешить поставки в Украину электроэнергии с белорусской АЭС, что ставит под удар не только отечественных энергетиков, но и международную поддержку Украины.

Об этом он сообщил народный депутат, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко.

"Национальный регулятор НКРЭКУ планирует разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Трейдеры уже выкупили доступ к межгосударственным сетям и с 1 января в Украину "потечет" электроэнергия с Белорусской АЭС. Это не только преступление против украинских энергетиков и атомщиков, это подрыв национальной безопасности Украины и саботаж нашей интеграции в ЕС", - сообщил Наливайченко в своем Telegram-канале.

Нардеп отметил, что страны Балтии, а также Польша, которые всегда твердо поддерживали Украину, объявили бойкот белорусской атомной АЭС и призвали союзников по НАТО и ЕС не допустить попадания электричества с этой АЭС в Европу.

"И что в таких условиях делают украинские чиновники? Ради собственного обогащения предают национальные интересы и открывают ворота этой электричестве в Украине! И это при том, что в Украине достаточно собственных мощностей по производству электроэнергии, в том числе атомных электростанций", - подчеркнул Наливайченко.

Наливайченко призвал СБУ немедленно отреагировать на планы НКРЭКУ организовать закупку тока с Белорусской АЭС и "не допустить грабежа украинских энергетиков и ущерб национальным интересам".

Напомним, Украина закупала электроэнергию в России и Беларуси с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.

По данным ВСК Верховной рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России была введена весной 2020 года, в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

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Новости Украины Энергетика Российская ФедерацияНаливайченко

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