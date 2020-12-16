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Україна всупереч національним інтересам готується купувати струм з Білорусі, - екс-голова СБУ

Київ, Середа 16 грудня 2020 13:20
Україна всупереч національним інтересам готується купувати струм з Білорусі, - екс-голова СБУ
Фото: Валентин Наливайченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

НКРЕКП планує дозволити поставки в Україну електричної енергії з білоруської АЕС, що ставить під удар не лише вітчизняних енергетиків, а й міжнародну підтримку України.

Про це він повідомив народний депутат, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Національний регулятор НКРЕКП планує дозволити імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі. Трейдери уже викупили доступ до міждержавних мереж і з 1 січня в Україну "потече" електроенергія з Білоруської АЕС. Це не лише злочин проти українських енергетиків і атомників, це підрив національної безпеки України та саботаж нашої інтеграції в ЄС", - повідомив Наливайченко у своєму Telegram-каналі.

Нардеп наголосив, що країни Балтії, а також Польща, які завжди твердо підтримували Україну, оголосили бойкот білоруській атомній АЕС і закликали союзників по НАТО та ЄС не допустити потрапляння електрики з цієї АЕС до Європи.

"І що в таких умовах роблять українські чиновники? Заради власного збагачення зраджують національні інтереси та відкривають ворота цій електриці в Україну! І це при тому, що в Україні достатньо власних потужностей з виробництва електроенергії, в тому числі атомних електростанцій", - наголосив Наливайченко.

Наливайченко закликав СБУ негайно відреагувати на плани НКРЕКП організувати закупівлю струму з Білоруської АЕС та "не допустити грабунку українських енергетиків і шкоди національним інтересам".

Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії та Білорусі з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

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Новини України Енергетика Російська ФедераціяНаливайченко

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