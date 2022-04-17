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Украина может воевать с Россией и 10 лет, чтобы забрать свое, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 18:27
Украина может воевать с Россией и 10 лет, чтобы забрать свое, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы добиться завершения войны с Российской Федерацией дипломатическими усилиями. Но подчеркивает, что страна может воевать и 10 лет, чтобы забрать свое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

В частности, издание пишет, что Зеленский в интервью для программы State of the Union на CNN исключил возможность сдачи Донбасса в обмен на мир с Россией. Он также назвал большой трагедией, что украинцы не хотят вести переговоры с Россией, поскольку искать диалог необходимо.

В противном случае, по словам Зеленского, Украина может воевать с Россией "и 10 лет, чтобы забрать то, что принадлежит нам". Он подчеркнул, что официальный Киев не будет идти на серьезные уступки.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ситуация в осажденном российскими войсками Мариуполе становится все более нестабильной.

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