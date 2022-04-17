ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна може воювати з Росією й 10 років, щоб забрати своє, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Неділя 17 квітня 2022 18:27
Україна може воювати з Росією й 10 років, щоб забрати своє, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський хотів би домогтися завершення війни з Російською Федерацією дипломатичними зусиллями. Але підкреслює, що країна може воювати і 10 років, щоб забрати своє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Зокрема, видання пише, що Зеленський в інтерв'ю для програми State of the Union на CNN виключив можливість здачі Донбасу в обмін на мир з Росією. Він також назвав великою трагедією, що українці не хочуть вести переговори з Росією, оскільки шукати діалог необхідно.

У противно випадку, за словами Зеленського, Україна може воювати з Росією "і 10 років, щоб забрати те, що належить нам". Він підкреслив, що офіційний Київ не буде йти на серйозні поступки.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ситуація в обложеному російськими військами Маріуполі стає все більш нестабільною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв