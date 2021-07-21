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Украина внедряет систему экстренной помощи по номеру 112

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Киев, Среда 21 июля 2021 13:52
Украина внедряет систему экстренной помощи по номеру 112 Фото: в Украине появится экстренная помощь 112 (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины принял распоряжение для запуска системы экстренной помощи населению по номеру 112. В частности, обеспечил работу межведомственной группы, которая будет управлять и следить за внедрение этой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Отметим, в связи с формированием обновленного состава Кабмина на сегодня межведомственная рабочая группа фактически не работает. Это, в свою очередь, не позволяет организовать полноценное межведомственное взаимодействие центральных и других органов власти, а также организаций по созданию и внедрению системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Сегодняшнее распоряжение предусматривает:

  • предоставление права главе межведомственной рабочей группы получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для работы группы;
  • определение органов, ответственных за создание и внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112;
  • внесение изменений в состав межведомственной рабочей группы.
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