ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна впроваджує систему екстреної допомоги за номером 112

Новость на русском →
Київ, Середа 21 липня 2021 13:52
Україна впроваджує систему екстреної допомоги за номером 112 Фото: в Україні з'явиться екстрена допомога 112 (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України прийняв розпорядження для запуску системи екстреної допомоги населенню за номером 112. Зокрема, забезпечив роботу міжвідомчої групи, яка буде керувати і стежити за впровадження цієї системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Зазначимо, у зв'язку з формуванням оновленого складу Кабміну на сьогодні міжвідомча робоча група фактично не працює. Це, в свою чергу, не дозволяє організувати повноцінну міжвідомчу взаємодію центральних та інших органів влади, а також організацій зі створення і впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Сьогоднішнє розпорядження передбачає:

  • надання права голові міжвідомчої робочої групи отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для роботи групи;
  • визначення органів, відповідальних за створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;
  • внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи.
Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України медицина
NEWS
Вночі частину України накриють зливи: синоптики оголосили штормове попередження
Вночі частину України накриють зливи: синоптики оголосили штормове попередження
DAILY
Війна, фенол і німці. Чим живе український Нью-Йорк біля лінії фронту
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Війна, фенол і німці. Чим живе український Нью-Йорк біля лінії фронту