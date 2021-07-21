Україна впроваджує систему екстреної допомоги за номером 112
Фото: в Україні з'явиться екстрена допомога 112 (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Кабінет міністрів України прийняв розпорядження для запуску системи екстреної допомоги населенню за номером 112. Зокрема, забезпечив роботу міжвідомчої групи, яка буде керувати і стежити за впровадження цієї системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.
Зазначимо, у зв'язку з формуванням оновленого складу Кабміну на сьогодні міжвідомча робоча група фактично не працює. Це, в свою чергу, не дозволяє організувати повноцінну міжвідомчу взаємодію центральних та інших органів влади, а також організацій зі створення і впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Сьогоднішнє розпорядження передбачає:
- надання права голові міжвідомчої робочої групи отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для роботи групи;
- визначення органів, відповідальних за створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;
- внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи.