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Україна і В'єтнам відновлять роботу над угодою про зону вільної торгівлі

Київ, Понеділок 25 січня 2021 15:07
Україна і В'єтнам відновлять роботу над угодою про зону вільної торгівлі
Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна і В'єтнам провели перше в 2021 році засідання міжурядової комісії. В її ході було прийнято рішення відновити роботу над угодою про зону вільної торгівлі між країнами.

Про це у Facebook заявив торговий представник України Тарас Качка.

Він зазначив, що В'єтнам є четвертою найбільшою економікою Азії з майже 100 мільйонним населенням.

"Ми домовилися відновити роботу над угодою про вільну торгівлю з В'єтнамом. В ідеалі в цьому році вийдемо і на формальний переговорний процес", - заявив Качка.

Торгпред додав, що минулого року товарообіг між Україною і В'єтнамом виріс на 22,5% до 644,65 млн доларів. Експорт зріс на 92% до 184,5 млн доларів. Більша частина імпорту з В'єтнаму - електроніка та механічне обладнання. З України у В'єтнам найбільше постачають зернові.

Нагадаємо, наприкінці минулого року міністр економіки Ігор Петрашко повідомив, що Україна готує угоди про ЗВТ з п'ятьма країнами - Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм.

Також РБК-Україна писало, що з 1 січня набула чинності угода про зоні вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

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Новини України Економіка ЗВТТарас КачкаВьетнам

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