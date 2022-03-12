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Украина вернула себе второе место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Пекине

Автор: Константин Широкун

Паралимпийская сборная Украины за седьмой день соревнований завоевала шесть медалей, три из которых – золотые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Паралимпиады в Пекине.

В пятницу в Пекине украинские спортсмены завоевали шесть медалей. Все они получены в разных классах биатлонных гонок на 12,5 км. Благодаря этим наградам на седьмой день соревнований Украина вернула себе вторую строчку в общем медальном зачете. Всего за неделю национальная сборная Украины сумела завоевать уже 25 наград: 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Интересно, что сборная Украины досрочно обновила рекорд по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. По 7 золотых наград украинцы завоевывали на Паралимпийских играх в 2006 и 2018 годах. Сейчас же за несколько дней до окончания соревнований в копилке украинцев уже 9 золотых наград.

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