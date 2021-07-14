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Украина и Венгрия договорились взаимно признать документы об образовании

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Будапешт, Среда 14 июля 2021 18:04
Украина и Венгрия договорились взаимно признать документы об образовании Фото: Украина и Венгрия договорились подписать соглашение о признании документов об образовании (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Венгрия договорились взаимно признать национальные документы об образовании. Соответствующее соглашение будет заключено государствами уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Взаимное признание документов об образовании обсуждалось во время встречи заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы с дипломатическим советником премьер-министра Венгрии Яношем Баллой.

Как рассказали в Офисе президента, стороны в ходе переговоров в Будапеште положительно оценили продолжение деятельности подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования и отметили намерения подписать в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях между Украиной и Венгрией.

"Настроенность на поиск взаимоприемлемого решения по чувствительным вопросам относительно образования и национальных меньшинств открывает для нас окно возможностей для того, чтобы перевести указанные вопросы с политического на экспертный уровень и нормализовать двусторонние украинско-венгерские отношения", - заявил Жовква.

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Украина Венгрия соглашение документы образование
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