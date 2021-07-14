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Україна та Угорщина домовилися взаємно визнати документи про освіту

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Будапешт, Середа 14 липня 2021 18:04
Україна та Угорщина домовилися взаємно визнати документи про освіту Фото: Україна та Угорщина домовилися підписати угоду про визнання документів про освіту (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Україна та Угорщина домовилися взаємно визнати національні документи про освіту. Відповідна угода буде укладена державами вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Взаємне визнання документів про освіту обговорювалося під час зустрічі заступника керівника Офісу президента України Ігора Жовкви з дипломатичним радником прем’єр-міністра Угорщини Яношем Баллою.

Як розповіли в Офісі президента, сторони в ході переговорів у Будапешті позитивно оцінили продовження діяльності підгруп міжвідомчої робочої групи з питань освіти та відзначили наміри підписати найближчим часом угоду про взаємне визнання документів про освіту й наукові ступені між Україною та Угорщиною.

"Налаштованість на пошук взаємоприйнятного рішення з чутливих питань щодо освіти та національних меншин відкриває для нас вікно можливостей для того, щоб перевести зазначені питання з політичного на експертний рівень і нормалізувати двосторонні українсько-угорські відносини", - заявив Жовква.

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