Украина ведет переговоры с Британией о покупке ракет для кораблей и самолетов, - Times

Две страны также обсуждают ракеты класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов.

Считается, что они будут стоить по 100 тысяч фунтов стерлингов за каждую. Эти ракеты могут поражать небольшие быстрого движения цели и применялись на британских истребителях RAF против террористической организации "Исламское государство".

Издание пишет, что переговоры ведутся на фоне опасений Украины, что РФ может усилить агрессию и захватить новые территории после запуска российско-германского газопровода "Северный поток-2".

Есть опасения, что Россия планирует зимнюю военную операцию, которая может привести к эскалации напряженности на Донбассе и может привести к непредсказуемым последствиям для безопасности всей Европы, сообщил в комментарии изданию украинский дипломат, имя которого не раскрывают.