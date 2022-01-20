Украина увеличит зависимость от импорта газа в результате госрегулирования цен, - ПЭАУ

"Введение нерыночных механизмов регулирования цены приведет к пересмотру компаниями своих инвестиционных программ, объемов бурения и как следствие сокращению добычи украинского газа. По нашей оценке, только в 2022 году страна недополучит 6-6,5 млрд грн инвестиций, а добыча газа будет сокращаться на 1 млрд куб. м каждый следующий год", - говорится в письме.

Ассоциация подчеркнула, что эти объемы газа будут замещаться импортом, что приведет к дальнейшему росту цен на украинском рынке и энергетической зависимости Украины, в первую очередь от России.

ПЭАУ обращает внимание, что принятием постановлений Кабинет Министров нарушил международные обязательства Украины, в частности Соглашение об ассоциации с ЕС, которым предусматривается, что цена на газ для промышленных потребителей формируется исключительно на рыночных условиях.

"Хотим напомнить, что именно из-за государственного регулирования в части установления низких ценовых ограничений (price cap) на рынке электроэнергии, энергогенерирующие компании не имели достаточного количества оборотных средств для закупки топлива при подготовке к отопительному сезону, что уже второй год подряд ставит под угрозу стабильное прохождение осенне-зимнего периода", - подчеркнули в ПЭАУ.