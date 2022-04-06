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Украина может увеличить экспорт электроэнергии в Европу в 10 раз

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украина после присоединения к европейской энергосистеме (ENTSO-E) экспортирует электроэнергию в Польшу. Но возможности значительно больше.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью РБК-Украина.

"Мы сейчас активно работаем, чтобы был возможен коммерческий переток. Уже есть немного коммерции - около 200 МВт ровным графиком. Но это отдельная линия на Польшу. Первый экспорт уже идет. Возможность на сегодня – до 2 ГВт именно коммерческого перетока", - сказал он.

Министр отметил, что для Украины сейчас очень важен экспорт и возможности для экспорта значительные.

"Но может быть и импорт, если вдруг понадобится дополнительный объем, который не обеспечен резервами энергосистемы. Но сейчас, прежде всего, экспорт, поскольку резервы у нас существенные и нам надо загрузить энергосистему и обеспечить поступление средств для энергорынка. Сейчас уровень платежей упал и система ощущает нехватку средств. А экспорт - это существенная подпитка", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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