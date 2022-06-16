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Украина увеличила транзит зерна через Дунай, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина планирует вдвое увеличить транзит зерна и другого продовольствия. Для этого рассматривает Дунайское направление.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Глава государства отметил, что сегодня Украина увеличила транзит зерна, продовольственной продукции Дунайским путем.

"Мы сегодня проговаривали с коллегами как это можно еще увеличить, при чем можно увеличить в два раза. Мы будем над этим работать, наши соответствующие министерства", - сказал Зеленский.

Напомним, Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению зерна.

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Владимир Зеленский