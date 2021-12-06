Украина усиливает эпиднадзор для предотвращения вспышек полиомиелита

Сообщается, что постановлением главного государственного санитарного врача органам здравоохранения в регионах и больницам поручено проанализировать выявленные за последние 6 месяцев случаи ОВП у детей 15 лет. Речь идет о тех регионах, где показатель таких случаев на 100 тысяч человек меньше 0,01.

Каждый пациент с ОВП должен быть лабораторно обследован для подтверждения или опровержения диагноза "полиомиелит".

"При подтверждении случая ОВП необходимо отбирать пробы биоматериала у лиц, контактировавших с больным в домашних условиях, в больнице и организованных коллективах", - говорится в сообщении.

А с родителями, которые отказываются от прививок против полиомиелита для своих детей, должна быть проведена информационная работа по высоким рискам инфицирования и распространению полиомиелита.