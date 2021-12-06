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Украина усиливает эпиднадзор для предотвращения вспышек полиомиелита

Автор: Сергей Новиков

Министерство здравоохранения Украины усиливает эпидемиологический надзор для предотвращения вспышек полиомиелита. В частности, за случаями острого вялого паралича (ОВП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Сообщается, что постановлением главного государственного санитарного врача органам здравоохранения в регионах и больницам поручено проанализировать выявленные за последние 6 месяцев случаи ОВП у детей 15 лет. Речь идет о тех регионах, где показатель таких случаев на 100 тысяч человек меньше 0,01.

Каждый пациент с ОВП должен быть лабораторно обследован для подтверждения или опровержения диагноза "полиомиелит".

"При подтверждении случая ОВП необходимо отбирать пробы биоматериала у лиц, контактировавших с больным в домашних условиях, в больнице и организованных коллективах", - говорится в сообщении.

А с родителями, которые отказываются от прививок против полиомиелита для своих детей, должна быть проведена информационная работа по высоким рискам инфицирования и распространению полиомиелита.

Напомним, осенью сообщалось о вспышке полиомиелита на Закарпатье.

После нескольких вспышек Министерство здравоохранения заявило, что под угрозой заражения опасным вирусом оказались все невакцинированные дети до 5 лет.

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Министерство здравоохранения Украины