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Украина усилила охрану границ накануне Дня победы


Перед Днем победы над нацизмом на границе усилили меры безопасности

Накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне Украина усилила меры безопасности на государственной границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что меры безопасности усилены для предотвращения ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в страну или транзитного проезда людей с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию. В частности, это касается байкеров из российского клуба "Ночные волки".

Напомним, сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. Памятную дату Верховная рада установила в рамках реализации политики декоммунизации. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее в Национальной полиции Украины заявили, что участие в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют принять почти 220 тысяч человек. В начале апреля президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины".

 

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