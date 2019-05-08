Украина усилила охрану границ накануне Дня победы

Накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне Украина усилила меры безопасности на государственной границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что меры безопасности усилены для предотвращения ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в страну или транзитного проезда людей с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию. В частности, это касается байкеров из российского клуба "Ночные волки".

Напомним, сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. Памятную дату Верховная рада установила в рамках реализации политики декоммунизации. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее в Национальной полиции Украины заявили, что участие в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют принять почти 220 тысяч человек. В начале апреля президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины".