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Костюк пробилась в полуфинал турнира WTA в Канаде и снялась с соревнований: что случилось

Новина українською →
Гранби, Пятница 26 августа 2022 09:09
Костюк пробилась в полуфинал турнира WTA в Канаде и снялась с соревнований: что случилось Фото: Марта Костюк пробилась в четверку лучших (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Победой в трех сетах над Ребеккой Марино завершился четвертьфинальный матч в канадском Гранби для украинки Марта Костюк. Но сыграть в полуфинале ей не суждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA, Гранби, 1/4 финала

Костюк – Марино – 2:1 (6:2, 4:6, 6:2)

Стартовый рывок канадки молодая украинская теннисистка упустила. Марино оформила брейк и повела 2:0 в первой партии. Но этот успех оказался локальным. Костюк перехватила инициативу, взяла 6 геймов подряд и с тремя брейками (один с сет-пойнтом) повела в поединке.

Второй сет оказался самым ожесточенным. Соперницы не отпускали друг друга и пытались использовать каждую помарку в игре. Счет постоянно был близким (3:3, 4:5), но Марино сумела склонить качели на корте в свою пользу и сравняла по сетам.

А вот третья партия снова стала бенефисом Костюк. Украинка уверенно начала и повела 3:0. Далее 20-летняя теннисистка сосредоточилась на собственной подаче и спокойно довела сет до решающего гейма. Вот здесь Костюк и оформила еще один брейк и закрыла матч.

В полуфинале украинская теннисистка должна была встретиться с опытной австралийкой Дарией Севилл. Однако поединок 27 августа не состоится. Костюк снялась с турнира из-за травмы плеча.

К слову, украинка Людмила Киченок поднялась в топ-10 парного рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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Теннис Марта Костюк
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