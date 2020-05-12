Украина улучшила позиции в рейтингах экспортеров с/х продукции

Украина в 2019 году сохранила или улучшила позиции в мировых рейтингах экспортеров отдельных видов продовольственной продукции. Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

По данным института, Украина традиционно сохранила за собой первое место по объемам экспорта подсолнечного масла. Прошлого года зарубежные поставки подсолнечного масла отечественного производства составляли 6107 тыс. т.

Кроме того, Украина стала второй среди стран - экспортеров ячменя, рапса, свежего гороха, проса, жмыха и шрота, усилив свои позиции по большинству из этих видов продукции.

Если 2018 года с объемами поставок в 4471 тыс. т Украина заняла третье - после Индонезии и Канады - место среди экспортеров жмыха и шрота (преимущественно подсолнечника), то в прошлом году увеличила объемы их поставок почти на 11% - до 4957 тыс. т, обеспечив себе вторую позицию в рейтинге и уступив лишь Индонезии.

Увеличив экспорт ячменя до 4143 тыс. т (+15%), Украина переместилась с четвертого на второе место, обогнав Австралию и Россию. Лидирует в рейтинге - Франция с показателем в 7171 тыс. т.

Зарубежные продажи проса увеличились в прошлом году более чем вдвое - до 52 тыс. т. Это позволило нашей стране переместиться с пятого на второе место, потеснив Францию, Россию и Индию. Лидирует в рейтинге - США с показателем в 97 тыс. т.

Хотя экспорт рапса увеличился почти на треть (+29,4%) - с 2441 тыс. т в 2018 году до 3159 тыс. т в прошлом году, Украина осталась в рейтинге на втором месте после Канады.

Объемы экспорта гороха свежего или охлажденного составили в прошлом году лишь 49 тыс. т против 176 тыс. т в 2018 году. Вследствие этого Украина переместилась с первого на второе место, уступив Франции.

Третьи позиции Украина заняла в рейтингах поставщиков лущеный грецких орехов (41 тыс. т; +32%), сушеного гороха (461 тыс. т; -26%) и концентрата яблочного сока. При этом объемы экспорта концентрата яблочного сока увеличились в прошлом году почти в 1,6 раза - до 102 тыс. т, позволив нашей стране переместиться с пятого места на третье.

Украина удерживает четвертое место на рынке кукурузы с 2016 года. В прошлом году украинские производители экспортировали 32346 тыс. т этой культуры, в полтора раза превысив показатель 2018 года.

В рейтингах экспортеров пшеницы (20023 тыс. т; +22%) и меда (56 тыс. т; +14%) Украина усилила свои позиции, поднявшись с пятой на четвертую строчку.

Пятые места заняла Украина в рейтингах экспортеров пшеничной муки (365 тыс. т; +20%) и грецких орехов в скорлупе (27 тыс. т; +170%), поднявшись с седьмого места, которое заняла в 2018 году.

С четвертого на пятое место опустилась Украина в рейтинге экспортеров казеина, уменьшив объемы зарубежных поставок с 8 тыс. т в 2018 году до 6 тыс. т в прошлом году.

В пределах топ-10 Украина занимает места на мировом рынке многих других продуктов, а именно: сушеных яичных белков, кориандра, сои, кукурузного крахмала, соевого масла, мяса птицы, рапсового масла с низким содержанием эруковой кислоты (канола), консервированных томатов, кукурузного масла.

Кроме того, по результатам 2019 года Украина заняла третье место среди импортеров всей агропродовольственной продукции в страны - члены Европейского союза, осуществив поставки на сумму 7,4 млрд евро

Как сообщало РБК-Украина, экспорт продовольствия из Украины за четыре месяца 2020 года вырос на 6% до 7,480 млрд долларов, импорт топливно-энергетических товаров упал на 17% до 2,958 млрд долларов.

Напомним, по прогнозу НБУ в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падения мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится в сравнении с предыдущим годом.