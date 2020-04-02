Україна та Туркменістан поглиблюватимуть економічні та політичні відносини, - МЗС

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністри зробили наголос на питаннях торгівлі та розширення географії бізнес-проєктів на взаємовигідних для країн умовах

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну бесіду із заступником голови Кабінету Міністрів та міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом Мередовим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що міністри відзначили важливість інтенсивного політичного діалогу на високому та найвищому рівнях. Окремий наголос зробили на питаннях торгівлі та розширення географії бізнес-проєктів на взаємовигідних для країн умовах.

"Глава МЗС України наголосив на необхідності активної співпраці між зовнішньополітичними відомствами двох країн і висловив зацікавленість у проведенні чергового засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з економічного та культурно-гуманітарного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влада Туркменістану заборонили користуватися засобам масової інформації словом "коронавірус", а також прибрали згадки про COVID-19 з усіх інформаційних брошур Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляло РБК-Україна, Кулеба зустрівся із послом Республіки Корея в Україні Квон Кі-Чангом та закликав його інвестувати в українські проєкти. Обидві сторони висловили зацікавленість у подальшому розвитку торгівлі та розширенні бізнес-контактів, незважаючи на негативний вплив пандемії на світову економіку.