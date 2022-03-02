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Украина требует полной инфраструктурной изоляции России

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Киев, Среда 02 марта 2022 20:37
Украина требует полной инфраструктурной изоляции России Фото: Украина требует полной инфраструктурной изоляции России (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Министерство инфраструктуры Украины направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры по принятию необходимых мер по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступа к морским портам, а также исключения РФ из состава международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИУ в Facebook.

Среди адресантов - крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма: Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA), Международный Совет Аэропортов (ACI), Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO), Международный союз железных дорог (UIC), Международная организация гражданской авиации (ICAO), Министерство транспорта Великобритании, Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE), Дунайская комиссия, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), Федеральное авиационное управление США, Международный транспортный форум (ITF).

В Мининфраструктуры напомнили, что мир закрывает воздушное пространство для российских самолетов, в частности, это уже сделали ЕС, Канада, США, Австралия, Финляндия и другие.

"Великобритания и Канада закрыла свои порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не обрабатывают грузы для РФ, а Турция закрыла пролив Босфор и Дарданеллы для военных кораблей”, - рассказали в ведомстве.

Также к блокированию страны-агрессора приобщаются крупнейшие мировые компании. В частности, датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из России и в РФ.

"Эти шаги уже становятся мощным ударом по экономике оккупанта", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

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Российская Федерация инфраструктура
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