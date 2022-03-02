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Україна вимагає повної інфраструктурної ізоляції Росії

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Київ, Середа 02 березня 2022 20:37
Україна вимагає повної інфраструктурної ізоляції Росії Фото: Україна вимагає повної інфраструктурної ізоляції Росії (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство інфраструктури України направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури щодо вжиття необхідних заходів із закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення РФ зі складу міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МІУ в Facebook.

Серед адресантів - найбільші та найвпливовіші світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму: Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA), Міжнародна Рада Аеропортів (ACI), Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO), Міжнародний союз залізниць (UIC), Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO), Міністерство транспорту Великобританії, Європейська економічна комісія ООН (UNECE), Дунайська комісія, Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), Федеральне авіаційне управління США, Міжнародний транспортний форум (ITF).

У Мінінфраструктури нагадали, що світ закриває повітряний простір для російських літаків, зокрема це вже зробили ЄС, Канада, США, Австралія, Фінляндія та інші.

"Великобританія та Канада закрила свої порти для суден Росії, а також пов’язаних з нею компаній. У портах Бельгії не обробляють вантажі для РФ, а Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів”, - розповіли у відомстві.

Також до блокування країни-агресора долучаються найбільші світові компанії. Зокрема, данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в Росію та з неї. Логістичні компанії DHL та FedEx перестали постачати товари з та до РФ.

“Ці кроки вже стають потужним ударом по економіці окупанта”, - наголосили у Мінінфраструктури.

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