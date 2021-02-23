Украина требует наказать виновного в покушении на сотрудника консульства в РФ

Министерство иностранных дел Украины требует наказать виновного в покушении на сотрудника своего консульства в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). Киев также направил протест в связи с инцидентом.

По его словам, МИД направил протест, поскольку российские правоохранители не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение.

Напомним, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге россиянин напал с ножом на пограничника, который работал в генеральном консульстве Украины. Мужчина без видимых причин набросился на украинца, как только ему открыли двери в консульство, и нанес два удара ножом. Ранения оказались не смертельными, пострадавшего доставили в больницу.

Позже стало известно, что нападавшего арестовали на два месяца. Подозреваемый Назар Смоленский был ранее судим. Ему грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн российских рублей, принудительные работы в течение пяти лет или заключение на срок до семи лет.