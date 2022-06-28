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Украина требует исключить Россию из Генассамблеи и Совбеза ООН

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация должна быть исключена из Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, поскольку нарушает обязательство поддерживать мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к участникам заседания Совбеза ООН.

По его словам, российские войска действуют как террористы.

"И по хартии ООН - это обязанность поддерживать мир на международной арене. Страны-члены, которые нарушают эти принципы, могут быть исключены из Генассамблеи и Совета безопасности ООН. Хотя Россия нарушает эти принципы, ее до сих пор не привлекли к ответственности", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия остается в ООН и имеет место постоянного члена в Совбезе только лишь из-за недальновидности политиков в конце холодной войны.

"Россия не имеет права участвовать в голосованиях, которые относятся к Украине. Призываю вас лишить Россию права голоса в Генеральной ассамблее. Это несправедливо, Россия не имеет права оставаться в Совбезе. Если мы будем выражать политическую волю, то хартия ООН будет работать", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский призвал Совет безопасности ООН признать вчерашний российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге террористическим актом.

Украина систематически настаивает на исключении России из Совбеза ООН, поскольку она является стороной конфликта в войне с 2014 года и в качестве постоянного члена блокировала все международные миротворческие инициативы.

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Владимир ЗеленскийООНРоссийская Федерация