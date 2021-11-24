Украина в ТКГ заявила протест из-за указа Путина о товарах с Донбасса

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) выразила решительный протест из-за указа президента РФ Владимира Путина о допуске на российский рынок товаров из ОРДЛО. Такие действия Москвы противоречат минским соглашениям и договоренностям лидеров нормандской четверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую делегацию в ТКГ .

"Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 г. президентом РФ указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых "сертификатов по происхождению" товаров, выдаваемых на временно оккупированных территориях Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такие действия российского руководства противоречат минским соглашениям и договоренностям, которые были достигнуты на переговорах в нормандском формате.

Кроме того, такие шаги со стороны России - это вмешательство во внутренние дела Украины и продолжение "политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство".