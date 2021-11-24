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Украина в ТКГ заявила протест из-за указа Путина о товарах с Донбасса

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Киев, Среда 24 ноября 2021 20:30
Украина в ТКГ заявила протест из-за указа Путина о товарах с Донбасса Фото: Украина выразил протест из-за указа Путина о товарах из ОРДЛО (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) выразила решительный протест из-за указа президента РФ Владимира Путина о допуске на российский рынок товаров из ОРДЛО. Такие действия Москвы противоречат минским соглашениям и договоренностям лидеров нормандской четверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую делегацию в ТКГ.

"Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 г. президентом РФ указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых "сертификатов по происхождению" товаров, выдаваемых на временно оккупированных территориях Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такие действия российского руководства противоречат минским соглашениям и договоренностям, которые были достигнуты на переговорах в нормандском формате.

Кроме того, такие шаги со стороны России - это вмешательство во внутренние дела Украины и продолжение "политики ползучей интеграции временно оккупированных территорий Украины в российское экономическое пространство".

Напомним, 15 ноября Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары из отдельных районов Донецкой и Луганской областей к российским, а также допустил их к российским государственным закупкам.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот указ противоречит минским соглашениям.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз призвал Россию отметить указ Путина о товарах из ОРДЛО.

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