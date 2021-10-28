UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина в ТКГ попросила вернуть трех пленниц из ОРДЛО. Россия отказала

Автор: Илона Свиридова

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу украинская сторона предложила освободить трех женщин, которые удерживаются на оккупированных территориях. Ранее боевики предлагали передать их нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации в ТКГ.

"В ходе заседания гуманитарной подгруппы было выдвинуто предложение вернуть правительству Украины в одностороннем порядке трех женщин, удерживаемых в связи с конфликтом на неподконтрольной территории. Однако российские представители эту идею не поддержали", - говорится в сообщении.

Примечательно, что сепаратистские СМИ распространяют другую версию обсуждения этого вопроса. В частности, они заявляют, что представители оккупационной власти на переговорах потребовали заменить украинского представителя в гуманитарной подгруппе, нардепа Галину Третьякову на "профессиональное и договороспособное лицо". При этом подчеркивается, что имеется в виду подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.

И, как заявляют представители так называемой "ЛНР", именно Медведчуку они готовы передать удерживаемых пленниц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность обмена Медведчука на пленных в России, если у него подтвердится наличие российского гражданства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контактная группаОбмен пленными