Украина теперь не посередине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы, - Шмыгаль

Украина стала неотъемлемой частью Европы. Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о евроинтеграции нашей страны подтверждают этот факт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Недавнее заявление федерального канцлера Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС, - важный политический манифест в рамках политики "цайтенвенде" или "смен эпох". Украина теперь не посредине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы и европейских институций", - заявил Шмыгаль.
По его словам, при содействии партнеров Украина станет частью новой сильной Европы.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в конечном итоге включить в него Украину, Молдову и Грузию.
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