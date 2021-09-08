Украина сыграла с Чехией вничью, пропустив на последней секунде

Чехия - Украина 1:1

Выдра, 90+3 - Корниенко, 27

Украина: Бойко - Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота - Тымчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зинченко, Корниенко - Ярмоленко (Кочергин, 76), Зубков (Булеца, 65) - Сикан (Яремчук, 56)

В матче с Чехией Украина играла достаточно экспериментальным составом. Сразу после матча с Францией расположение "желто-синих" покинули игроки "Динамо" Миколенко, Забарный, Сидорчук, Цыганков, и "Шахтера" - Пятов, Матвиенко и Степаненко, а также Малиновский. При этом довызвали в сборную Коноплю, Булецу и Кочергина. Дебютировали же сегодня Качараба, Корниенко, Булеца и Кочергин.

Первый реальный шанс открыть счет в матче был у чехов уже на 8-й минуте. Кривцов махнул головой мимо мяча после длинной передачи от игроков Чехии, мяч оказался у Тецля, который вышел один на один с Бойко, обыграл того и пробивал уже в пустые ворота. Но сам же Кривцов свою ошибку исправил, рикошетом от штанги, выбив мяч уже фактически с линии ворот.

В целом первая половина тайма была полностью за чехами, тогда как украинцы лишь изредка выходили в контратаки. Но, протерпев 27 минут, Украина забила. Зинченко здорово запустил в отрыв Тымчика, который с правого фланга прострелил в штрафную, а мяч дошел до дебютанта сборной Корниенко. Тот мяч принял и мощно пробил под перекладину метров с девяти - 1:0.

На 37-й минуте еще один супер момент имели чехи. Пешек пробивал в касание после заброса от Крала, но Бойко смог дотянуться до мяча, а уже кипера "желто-синих" подстраховал Сирота, выбив мяч с линии ворот.

Во втором тайме игра не сильно изменилась - больше атаковали чехи, а украинцы действовали на контратаках. И один из таких быстрых выпадов, чуть не завершился вторым голом "желто-синих". На 64-й минуте Сирота перехватил мяч в центре поля, протянул до чужой штрафной и отпасовал на Зубкова. Тот, хоть и дотягиваясь, но смог прострелить вдоль на набегающих Ярмоленко и Яремчука, но никто из них дотянуться до мяча не смог.

Правда, уже через пару минут чехи могли сравнивать счет - Тецль после флангового прострела оказался сам в пяти метрах от ворот Бойко, но попал в штангу. Чехи и далее продолжили атаковать и на 89-й минуте имели еще один убойный момент - Садилек обокрал вблизи нашей штрафной Сироту и пробил метров с 15-ти в ближний угол. Бойко смог дотянуться и перевести мяч на угловой. Казалось, что Украина таки сможет добыть первую победу под руководством Петракова, но на последней секунде уже добавленного времени Выдра "пушкой" с линии штрафной, таки пробил Бойка - 1:1.

Таким образом Украина сыграла в очередную ничью - уже седьмую в этом году, среди которых и все пять матчей в отборе на чемпионат мира-2022. К слову, вчера в нашей группе Франция обыграла Финляндию, благодаря чему украинцы вновь поднялись на второе место.