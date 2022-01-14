Украина стала девятой в женской эстафете шестого этапа Кубка мира по биатлону: результаты

Стартовали украинки не лучшим образом - после первого этапа, на котором за нашу сборную бежала Ирина Петренко, Украина была лишь 21-й. На втором этапе Украину представляла Юлия Джима и она смогла отыграть сразу семь позиций. Валентина Семеренко на третьем этапе, хоть и использовала сразу два дополнительных патрона, но на передаче передала эстафету десятой. На заключительном этапе Анастасии Меркушеной также удалось поднять "желто-синих" на одну позицию, однако зацепиться хотя бы за цветочную церемонию (туда попадают топ-6 команд) не смогла - Украина финишировала на восьмом месте.

Уверенную победу в эстафете одержала Франция, которая, в отличие от других команд, была представлена своей основой. Второе место у Швеции, третьи - россиянки.

Отметим, у Украины на шестом этапе Кубка мира отсутствует капитан женской команды Елена Билосюк (Пидгрушная), которая продолжает набирать форму накануне Олимпийских игр.

Результаты:

1. Франция (0+4) 1:10:50,0

2. Швеция (0+2) +35,1

3. Россия (0+6) +1:12,2

4. Германия (1+5) +1:26,6

5. Беларусь (1+7) +1:27,8

6. Италия (0+7) +1:28,4

...

9. Украина (0+6) +2:41,2