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Украина стала полигоном для российских отходов, - эксперт

НовостиЭкономика    26.06.2018 - 09:22
Фото: президент Союза химиков Украины Алексей Голубов (fru.org.ua)
Фото: президент Союза химиков Украины Алексей Голубов (fru.org.ua)

Химики рассказали о ситуации с импортом серной кислоты

Украина стала полигоном для российских отходов. Такое мнение высказал президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, передают СМИ. 

Так, химики рассказали о ситуации с импортом серной кислоты производства России и Беларуси, который вырос с 2014 до 2017 года в три раза – с 24 тыс. т до 79 тыс. т и угрожает отечественным производителям остановкой производства.

"А почему импорт кислоты в период с 2014 по 2016 годы вырос более чем в 3 раза? А потому, что импортируемая серная кислота является отходами производства в нефтехимии и цветной металлургии. Стоимость ее нулевая, а Украина фактически является полигоном для утилизации этого экологически опасного товара. Если так, то вообще возникает вопрос: кому такой импорт выгоден и почему мы платим за него валюту? Как объяснить, почему кто-то хочет продолжать пополнять бюджеты России и Беларуси, в то время как отечественные мощности по производству кислоты недозагружены более, чем наполовину? Где наш патриотизм и прагматизм?", - говорит Голубов.

По данным союза, в скором времени Министерство экономического развития и торговли Украины рассмотрит возможность введения мер спецзащиты отечественных производителей серной кислоты. В ее производстве задействованы ГП "Восточный ГОК", ГП "Сумыхимпром", НПП "Зоря", Рубежное и ООО "Первое химическое объединение".

Химики заявляют, что в 2017 году эти предприятия уплатили в бюджеты всех уровней 1, 254 млн грн и сейчас находятся на грани остановки из-за невозможности конкурировать на отечественном рынке серной кислоты с российскими и белорусскими поставщиками, цены которых в два раза ниже себестоимости украинского производства.

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Теги публикации: химикаты, вредные вещества  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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