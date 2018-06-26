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Україна стала полігоном для російських відходів, - експерт

НовиниЕкономіка    26.06.2018 - 09:22
Фото: президент Союзу хіміків України Олексій Голубов (fru.org.ua)
Фото: президент Союзу хіміків України Олексій Голубов (fru.org.ua)

Хіміки розповіли про ситуацію з імпортом сірчаної кислоти

Україна стала полігоном для російських відходів. Таку думку висловив президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, передають ЗМІ. 

Так, хіміки розповіли про ситуацію з імпортом сірчаної кислоти виробництва Росії та Білорусі, який зріс з 2014 до 2017 року у три рази – з 24 тис. т до 79 тис. т та загрожує вітчизняним виробникам зупинкою виробництва.

"А чому імпорт кислоти в період з 2014 по 2016 роки зріс більше ніж в 3 рази? А тому, що імпортована сірчана кислота є відходами виробництва в нафтохімії та кольоровій металургії. Вартість її нульова, а Україна фактично є полігоном для утилізації цього екологічно небезпечного товару. То, якщо так, то взагалі виникає питання: кому такий імпорт вигідний і чому ми сплачуємо за нього валюту? Як пояснити, чому хтось хоче продовжувати поповнювати бюджети Росії та Білорусі, в той час як вітчизняні потужності з виробництва кислоти недозавантажені більше ніж наполовину? Де наш патріотизм і прагматизм?", - говорить Голубов.

За даними союзу, незабаром Міністерство економічного розвитку та торгівлі України розгляне можливість введення мір спецзахисту вітчизняних виробників сірчаної кислоти. У її виробництві задіяні ДП "Східний ГЗК", ДП "Сумихімпром", НВП "Зоря", Рубіжне та ТОВ "Перше хімічне об’єднання".

Хіміки заявляють, що у 2017 році ці підприємства сплатили до бюджетів усіх рівнів 1, 254 млн грн та зараз знаходяться на межі зупинки через неможливість конкурувати на вітчизняному ринку сірчаної кислоти з російськими та білоруськими постачальниками, ціни яких вдвічі нижчі від собівартості українського виробництва.

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Теги публікації: химикаты, вредные вещества  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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