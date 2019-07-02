Украина стала единственной в Европе страной без обязательного экомониторинга, - эксперт

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По убеждению эксперта, действенным может быть только обязательный государственный мониторинг

Украина стала единственной страной в Европе, которая до сих пор не внедрила обязательный экологический мониторинг. Об этом заявила руководитель Общественного формирования по охране общественного порядка "Экологический патруль Днепропетровской области" Татьяна Лампик, которая сейчас находится на международной научной конференции "Экология и безопасность" в Болгарии, передает РБК-Украина.

Как рассказала эксперт, научная конференция Ecology & Safety собрала в этом году ученых из 46 университетов не только Европы, но и Китая. Доклады преимущественно касались исследований неудовлетворительного состояния рек, исследований почвы.

"И только мы говорили об обязательном экологическом мониторинге. Потому что везде в мире он уже есть. Везде, кроме Украины. И участников конференции очень удивило, что у нас этим занимаются только общественные активисты и ОО", - рассказала Лампик.

Она отметила, что согласно опыту других стран, действенным может быть только обязательный государственный мониторинг. Украина брала на себя такие обязательства перед Европой. Однако в результате был принят закон, который отдает вопросы проведения экологического мониторинга "на рассмотрение предприятия, а это создает для страны ряд рисков", подчеркнула эксперт.

"Государственный постоянный и обязательный экологический мониторинг, во-первых, позволит контролировать загрязнение среды предприятиями. А во-вторых, станет базой для разработки ГСЧС и другими компетентными службами комплексов мер на случай различных чрезвычайных ситуаций. Что делать при разливе нефтепродуктов? Как уменьшить вред, когда при пожаре на предприятии происходят большие выбросы в воздух серы или других опасных веществ? У нас что-то случилось, СМИ об этом написали – и на этом все. Государство особенно этим не занимается ", - говорит Лампик.

Кроме того, обязательный экологический мониторинг, по мнению руководителя "Экопатруля", позволит проконтролировать, чтобы на предприятиях были предусмотрены меры, которые позволят локализовать выбросы опасных веществ и последствия ЧП для окружающей среды.

"Большинство предприятий готовы к внедрению обязательного государственного мониторинга. Потому что это позволит не вешать все грехи на какое-то одно предприятие, на которое, условно говоря, пальцем указали, а, проанализировав результаты исследований, точно установить, кто виноват. И наказать его", - подчеркнула она.