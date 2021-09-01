Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве: главные тезисы

Документ состоит из пяти больших блоков. Текст заявления был опубликован на сайте президента Украины и на сайте Белого дома.

Безопасность и оборона

Украина и США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее вооруженную агрессию. Стороны также призвали Москву по-настоящему участвовать в урегулировании конфликта и завершить войну.

Украина и США подпишут стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое позволит углубить сотрудничество в таких сферах, как безопасность в Черном море, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.

США подтверждают свою поддержку стремлению Украины к вступлению в НАТО. Вашингтон направляет Украине очередной пакет помощи на 60 млн долларов, в который входят противотанковые ракетные комплексы Javelin.

США намерены продолжить программу обучения и тренировок украинских военных, а также поддерживают планы Украины по реформированию Службы безопасности Украины.

Украина и США в октябре проведут в Киеве 4-е заседание Двустороннего украинско-американского Кибердиалога для содействия сотрудничеству в вопросах кибербезопасности.

Украина США договорились об обеспечении более эффективного обмена информацией о космических объектах, чтобы повысить безопасность полетов в космосе.

США и Украина будут круглосуточно поддерживать связь через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности.

Демократия, правосудие и права человека

Украина обязуется реформировать судебную систему и продолжить борьбу с коррупцией. В частности, Киев обещает немедленно избрать нового руководителя САП, принять закон о директоре НАБУ и избрать нового руководителя бюро.

Украина при поддержке США продолжит бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+. Киев обещает ужесточить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов.

США планируют в этом году выделить Украине более 463 миллионов долларов помощи на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

Энергобезопасность и климат

Украина и США намерены усилить сотрудничество в области совместных энергетических и климатических целей путем активизации Стратегического диалога по вопросам энергетики и климата.

США помогут Украине реформировать корпоративное управление в государственных энергетических компаниях, а также усилить инвестиционную привлекательность украинской энергетической отрасли.

Украина и США подтвердили свое намерение достичь амбициозных сокращений своих национальных выбросов парниковых газов к 2030 году.

США продолжат выступать против "Северного потока-2", который является угрозой для европейской энергетической безопасности. США намерены продолжить внедрять меры для противодействия российскому газопроводу и не допустить, чтобы Россия использовала газ как оружие.

Экономический рост и процветание

Украина намерена реформировать госпредприятия и защитить независимость НБУ, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливую среду для бизнеса и инвестиций, чтобы продолжить сотрудничество с МВФ. США будут поддерживать эти усилия.

Украина и США будут сотрудничать над расширением коммерческого сотрудничества.

Противодействие пандемии COVID-19 и гуманитарная помощь

США планируют предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения вакцин от коронавирус, и дополнительные 12,8 миллиона долларов.

США в этом году выделят Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи для поддержки пострадавшего от войны населения.