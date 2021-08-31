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Украина и США подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства

Автор: Анна Полисученко

Украина и США подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", - заявил президент Украины.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Зеленский прибыл в США.

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