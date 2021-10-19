Украина и США обсудили взаимодействие для усиления безопасности в Черном море
Фото: министр обороны Украины Андрей Таран (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он провел переговоры с украинским коллегой Андреем Тараном, они обсудили безопасность в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министров.
По словам Тарана, представители двух стран проводят целевые консультации по этому вопросу.
"Отдельно отмечу, мы обсудили вопросы по организации взаимодействия двух стран для усиления безопасности в Черном море. В частности, меры противодействия агрессии РФ, которая создает опасность судоходству, экономической деятельности и провоцирует новые конфликты", - заявил он.
Напомним, ранее в МИД заявили, что Украина и НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черном море.