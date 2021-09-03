UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина и США договорились о финансировании ирригационных проектов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Минагрополитики в рамках визита украинской делегации в США подписало с Международной финансовой корпорацией (IFC) соглашение по финансированию ирригационных проектов. Кроме того, заключен меморандум о размещении в Украине производства оборудования для оросительных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Министр аграрной политики Роман Лещенко отметил, что соглашение с IFC позволит привлечь инвесторов к структурированию национального оператора НАК "Вода Украины", финансированию модернизации и развитию ирригационной инфраструктуры Украины.

"Эта договоренность позволит привлекать международные инвестиции для восстановления государственных магистральных каналов, насосных станций и внутрихозяйственных систем, в частности для организаций водопользователей", - отметили в ОП.

Также в ходе визита в США Минагрополитики подписало меморандум о взаимопонимании с американской компанией Lindsay по производству ирригационного оборудования в нашей стране.

Ирригация (орошение) - это подвод воды на поля, которые испытывают недостаток влаги для увеличения урожайности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство аграрной политикиСоединенные Штаты Америки