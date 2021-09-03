Украина и США договорились о финансировании ирригационных проектов

Министр аграрной политики Роман Лещенко отметил, что соглашение с IFC позволит привлечь инвесторов к структурированию национального оператора НАК "Вода Украины", финансированию модернизации и развитию ирригационной инфраструктуры Украины.

"Эта договоренность позволит привлекать международные инвестиции для восстановления государственных магистральных каналов, насосных станций и внутрихозяйственных систем, в частности для организаций водопользователей", - отметили в ОП.

Также в ходе визита в США Минагрополитики подписало меморандум о взаимопонимании с американской компанией Lindsay по производству ирригационного оборудования в нашей стране.

Ирригация (орошение) - это подвод воды на поля, которые испытывают недостаток влаги для увеличения урожайности.