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Украина и США договорились о финансировании ирригационных проектов

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Вашингтон, Пятница 03 сентября 2021 21:31
Украина и США договорились о финансировании ирригационных проектов Фото: Украина в США договорились о финансировании ирригационных проектов (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Минагрополитики в рамках визита украинской делегации в США подписало с Международной финансовой корпорацией (IFC) соглашение по финансированию ирригационных проектов. Кроме того, заключен меморандум о размещении в Украине производства оборудования для оросительных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Министр аграрной политики Роман Лещенко отметил, что соглашение с IFC позволит привлечь инвесторов к структурированию национального оператора НАК "Вода Украины", финансированию модернизации и развитию ирригационной инфраструктуры Украины.

"Эта договоренность позволит привлекать международные инвестиции для восстановления государственных магистральных каналов, насосных станций и внутрихозяйственных систем, в частности для организаций водопользователей", - отметили в ОП.

Также в ходе визита в США Минагрополитики подписало меморандум о взаимопонимании с американской компанией Lindsay по производству ирригационного оборудования в нашей стране.

Ирригация (орошение) - это подвод воды на поля, которые испытывают недостаток влаги для увеличения урожайности.

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Министерство аграрной политики Соединенные Штаты Америки
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