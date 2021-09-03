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Україна і США домовилися про фінансування іригаційних проектів

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Вашингтон, П'ятниця 03 вересня 2021 21:31
Україна і США домовилися про фінансування іригаційних проектів Фото: Україна в США домовилися про фінансування іригаційних проектів (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мінагрополітики в рамках візиту української делегації до США підписало з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) угоду щодо фінансування іригаційних проєктів. Крім того, укладено меморандум про розміщення в Україні виробництва обладнання для зрошувальних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко зазначив, що угода з IFC дозволить залучити інвесторів до структурування національного оператора НАК "Вода України", фінансування модернізації та розвитку іригаційної інфраструктури України.

"Ця домовленість дозволить залучати міжнародні інвестиції для відновлення державних магістральних каналів, насосних станцій та внутрішньогосподарських систем, зокрема для організацій водокористувачів", - зазначили в ВП.

Також в ході візиту в США Мінагрополітики підписало меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Lindsay з виробництва іригаційного обладнання в нашій країні.

Іригація (зрошення) - це підведення води на поля, які відчувають нестачу вологи для збільшення врожайності.

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Міністерство аграрної політики Сполучені Штати Америки
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