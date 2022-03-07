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Украина создала специальный пакет помощи бизнесу: что это значит

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство создало социальный пакет помощи для украинского бизнеса. В частности, предприятия и ФОПы освобождаются от единого социального вклада (ЕСВ) на время войны в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Украина уже работает над тем, как восстановить наше государство после победы. Дать больше сил Украине пока мы боремся. Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам", - заявил президент.

По его словам, на время военного вторжения ФОПы 1 и 2 групп будут полностью освобождены от оплаты ЕСВ.

При этом предприятия и ФОПы 3 группы будут освобождены от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды вооруженных сил Украины и других защитных формирований, в том числе, и Сил территориальной обороны.

"Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю госкоммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия на время военного положения и еще минимум на год после его завершения. Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить. И это только первая часть большого пакета помощи", - подчеркнул Зеленский.

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