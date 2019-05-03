Украина сократила торговлю с Россией еще на 10%

Объем внешней торговли товарами Украины за январь-март 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,4% до 24,625 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, экспорт товаров из Украины вырос на 8,0% до 11,261 млрд долларов, импорт на 6,8% до 13,364 млрд долларов.

При этом товарооборот с РФ сократился на 10,9% до 2,339 млрд долларов. Экспорт товаров из Украины на территорию России сократился на 16,4% до 0,595 млрд долларов, импорт на 8,8% до 1,744 млрд долларов.

Доля ЕС во внешней торговле товарами выросла с 37,6% в первом квартале 2018 года до 38,6% в первом квартале текущего года.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ

Данные: НБУ

Напомним, по данным Государственной службы статистки, общий объем торговли Украины товарами и услугами в 2018 году по сравнению с 2017 годов вырос на 11,5% с 107,660 млрд долларов до 120,063 млрд долларов. По данным статистического ведомства, наибольшую долю во внешней торговле занимают страны Европейского Союза (41,9%). Доля РФ в 2018 году составляла 10,0%.